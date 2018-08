Drogendealer verwechselt Briefkasten

40 Personen mussten evakuiert werden. © Kapo SG

Ein Couvert mit weissem Pulver löste am Freitagmittag einen Grosseinsatz aus. Ein Betrieb an der Heldaustrasse in Buchs meldete den Umschlag bei der Kantonspolizei St.Gallen. Die Feuerwehr, die Polizei und der Rettungsdienst sind ausgerückt.