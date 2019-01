Drogenkurierin mit über sieben Kilogramm Kokain erwischt

In diesem Gleitschirmsitz sind am Flughafen Zürich über sieben Kilogramm Kokain entdeckt worden. © Kantonspolizei Zürich

Am Flughafen Zürich hat die Polizei am Sonntagmittag eine Frau verhaftet, die über sieben Kilogramm Kokain in ihrem Gepäck mitführte. Die 33-jährige Brasilianerin war von Sao Paulo nach Zürich unterwegs gewesen.