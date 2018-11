Drohnen, Schlager und ein Dartsturnier

Schatzsuche im Schloss

Schon immer haben die Menschen kostbare Schätze begehrt. Auch Museen haben solche. Am Samstag um 14 Uhr können sich Familien im Historischen Museum Thurgau auf eine Schatzsuche der besonderen Art machen. Eine Anmeldung ist nötig. Die Infos findest du hier.

Drohnenrennen an Automesse St.Gallen

Vom 16. bis 18. November findet die zwölfte Ostschweizer Mobilitätsmesse statt. In den Hallen der Olma Messen können neue Marken, Ostschweizer Premieren und Velo-Neuheiten entdeckt werden. Ausserdem findet ein Drohnenrennen statt und historische Nutzfahrzeuge sowie ein Monstertruck können bewundert werden. Alle Infos gibt es hier.

Schlagerfestival in Gais

Es wird bunt: Am Samstag findet im Oberstufenzentrum in Gais das Schlagerfestival statt. Mit dabei sind das Nockalm Quiuntett, Stefan Mross, Francine Jordi, Melissa Naschenweng, Geri der Klostertaler, Seerugge Feger, die Alpenraudis und die Chnüsperlibuebe. Infos gibt es hier.

Judo Schweizermeisterschaft

Sport statt Schlager gibt es im Athletik Zentrum St.Gallen. Dort finden am Samstag und Sonntag die Judo Schweizermeisterschaften statt. Dort sind die besten Schweizer Athleten zugelassen. Die Eröffnungsfeier beginnt am Samstag um 17 Uhr. Infos zum Programm gibt es hier.

Halbmarathon in Frauenfeld

Am Sonntag wird es sportlich: Dann findet der 19. Frauenfelder Halbmarathon statt. Die Strecke führt von Wil 21,2 Kilometer bis nach Frauenfeld zur Kaserne. Startberechtigt sind alle, es ist keine Lizenz nötig. Infos findest du hier.

Darts Turnier im Casino

Das Casino Bad Ragaz führt am Sonntag das erste Mal ein Darts Turnier durch. Die Teilnehmer treffen sich dort zum Showdown auf der Bühne. Acht Frauen und acht Männer der Schweizer Darts-Elite werden sich messen. Die Infos zum Turnier gibt es hier.

Kunstausstellung Carmela Inauen

In der geschichtsträchtigen Lochmühle in Gais findet am Samstag und Sonntag die Kunstausstellung von Carmela Inauen statt. Ausserdem präsentiert sich die Lochmühle nach einer langjährigen Teilrenovation zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Infos findest du hier.

Hol- und Bringtag in St.Gallen

Dinge, die nicht mehr oder nie gebraucht wurden, tauschen statt wegwerfen: Von 10 bis 16 Uhr findet am Sonntag im Kugl eine Tauschbörse statt. Indem Überflüssiges aus dem eigenen Haushalt die Chance auf ein «zweites Leben» erhält, soll es vor einem frühzeitigen Ende im Müll bewahrt werden.



Soundstädtli in Altstätten

Am Samstag findet das beliebte Soundstädtli in Altstätten statt. Sieben Bars sind dabei, überall gibt es Livemusik oder DJ-Sound und nirgends wird Eintritt eingezogen.

«Spieli-Obed» im Krempel Buchs

Du spielst mit Leidenschaft Risiko, Siedler, Munchkin, Monopoly, das verrückte Labyrinth, Brändi Dog, Zug um Zug oder Rummikub?

Dann bist du am Freitagabend im Krempel Buchs genau richtig. Bring dein eigenes Spiel mit und es wird gezockt was das Zeug hält. Der Eintritt ist frei.

(red.)