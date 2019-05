Druck auf Theresa May wächst

Die britische Premierministerin Theresa May soll am kommenden Mittwoch Klarheit über ihre Pläne für die Zukunft schaffen. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER

Die britische Premierministerin Theresa May könnte bereits in der kommenden Woche einen Termin für ihren Rücktritt bekanntgeben. Das sagte der Vorsitzende des einflussreichen 1922-Komitees der Konservativen Partei, Graham Brady, der BBC am Samstag.