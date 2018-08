Druckwelle und mehrstündiger Stromausfall in Steinhausen ZG

Mehrere Meter durch die Luft geflogen: Ein Kurzschluss führte in der Gemeinde Steinhausen zu einer Druckwelle, die zwei schwere Schachtdeckel abheben liess. © Zuger Strafverfolgungsbehörden

Zwei Schachtdeckel sind am späten Donnerstagabend in Steinhausen ZG mehrere Meter in die Höhe geschleudert worden – wegen eines Kurzschlusses. Verletzt wurde durch den Deckel-Flug niemand.