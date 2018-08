Duett Koch/Peschl knapp nicht in den Top 10

Vivienne Koch belegte zusammen mit ihrer Duett-Partnerin Noemi Peschl bei ihrem ersten EM-Einsatz in Glasgow den 11. Rang © KEYSTONE/EPA MTI/ZSOLT SZIGETVARY

Das Schweizer Duett Vivienne Koch/Noemi Peschl verpasst in Glasgow in der ersten von neun EM-Entscheidungen im Kunstschwimmen die angestrebte Top-10-Platzierung knapp. Die Schwimmerinnen vom SC Flös Buchs klassierten sich am ersten Wettkampftag in der Technischen Kür mit 79,1306 Punkten im 11.