Dufry übernimmt Moskauer Flughafen-Detailhändler

Der Basler Duty Free-Spezialist Dufry ist dank einer Übernahme nun auch im Moskauer Flughafen Vnukovo vertreten. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/SERGEI CHIRIKOV

Der Duty Free-Spezialist Dufry baut seine Präsenz in Russland weiter aus. Er übernimmt 60 Prozent an dem am Moskauer Flughafen Vnukovo tätigen Reisedetailhändler RegStaer Vnukovo. Angaben zum Kaufpreis machte Dufry nicht.