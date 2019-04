«Dumbo» zieht wenig Kinobesucher an

Der Fantasy-Film "Dumbo" hat am Wochenende vom 28. bis 31. März 2019 am meisten Besucher in die nordamerikanischen Kinos gelockt. (Archiv) © Disney

Der Baby-Elefant mit den riesigen Ohren hat weniger Amerikaner in die Kinos gelockt als erwartet: Der Fantasy-Film «Dumbo» spielte in den USA und Kanada an seinem Eröffnungswochenende rund 45 Millionen Dollar ein.