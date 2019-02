Duo S!sters gewinnt deutschen ESC-Vorentscheid in Berlin

Das Duo S!sters hat am Freitagabend den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen und werden Deutschland am ESC in Tel Aviv vertreten. © KEYSTONE/EPA/HAYOUNG JEON

Das Duo S!sters hat den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Die beiden Sängerinnen Laurita Spinelli und Carlotta Truman setzten sich am Freitagabend in Berlin mit dem Song «Sister» gegen sechs Konkurrenten durch.Sie treten damit für Deutschland im ESC-Finale am 18.