Durch Bikini-Fotos von Bergen bekannt gewordene Frau verunglückt

Bestieg in vier Jahren mehr als 100 Gipfel und machte Selfies im Bikini: die Taiwanesin Gigi Wu. © Gigi Wu/Facebook

Eine durch Bikini-Fotos von Berggipfeln bekannt gewordene Wanderin ist in Taiwan tödlich verunglückt. Gigi Wu stürzte am Samstag im Yushan-Nationalpark in eine Schlucht und verletzte sich schwer, wie die Rettungskräfte am Dienstag mitteilten.