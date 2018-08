Dyson will Flugplatz zur Auto-Teststrecke umbauen

Nach Staubsaugern nun auch Elektroaustos. Das erste Dyson-Auto soll spätestens 2021 auf der Strasse sein. (Symbolbild) © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Der britische Hausgeräte-Hersteller Dyson will bei der Arbeit an einem eigenen Elektroauto viel Geld in den Umbau eines alten Flugplatzes in eine Teststrecke stecken.