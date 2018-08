Dzemaili verhinderte eine möglicherweise ungemütliche Schlussphase für den Serie-A-Klub Bologna beim B-Ligisten Padua. In der 70. Minute verwertete der Zürcher, dessen Zukunft in der Schweizer Nationalmannschaft unklar ist, einen Penalty zum 1:0. Am Ende gewann das neu von Milan-Legende Filippo Inzaghi trainierte Bologna 2:0.

(SDA)