E-Autobauer Tesla steigert Produktion von Hoffnungsträger Model 3

Der US-Elektroautobauer Tesla weitete seinen Verlust im zweiten Quartal auf 718 Millionen Dollar von 336 Millionen Dollar im Vorjahr aus. © KEYSTONE/EPA/ROMAN PILIPEY

Der Elektroautobauer Tesla hat Hoffnungen genährt, dass er bald in die Gewinnzone fahren könnte. Bis Ende August werde man voraussichtlich 6000 Fahrzeuge vom Typ Model 3 in der Woche montieren, teilte das US-Unternehmen am Mittwoch mit.