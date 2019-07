E-Bike-Fahrer (82) wird bei Unfall verletzt

Der Autofahrer war am Dienstag gegen 17.45 Uhr auf der St.Pelagibergstrasse in Richtung St.Pelagiberg unterwegs. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, kam es kurz nach der Kantonsgrenze aus noch ungeklärten Gründen zu einer Kollision zwischen dem Auto des 53-Jährigen und einem 82-jährigen Mann auf seinem E-Bike. Dieser war in derselben Richtung unterwegs wie der Autofahrer und wurde beim Zusammenstoss verletzt.

Der 82-Jährige wurde nach der Erstbetreuung durch den Rettungsdienst von der Rega ins Spital geflogen. Zur Spurensicherung und Klärung der Unfallursache kam der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau vor Ort.

(Kapo TG/red.)