E-Bike-Fahrer stirbt bei Verkehsunfall

Der 32-jährige Lieferwagenlenker war am Donnerstagabend in Lommis auf der Hauptstrasse in Richtung Affeltrangen unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kam es im Kreuzungsbereich Waldegg/Hünegg zu einer Kollision mit einem 79-jährigen E-Bike-Fahrer. Der Velofahrer verstarb trotz Reanimationsversuchen auf der Unfallstelle. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Deshalb wurde der kriminaltechnische Dienst zur Klärung beigezogen. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, soll sich bei der Polizei melden.

(red.)