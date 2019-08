«Easy Rider»-Star Peter Fonda gestorben

Peter Fonda bei seinem Besuch am Zürich Film Festival im Jahr 2014. (Archivbild) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Der US-Schauspieler und Filmemacher Peter Fonda («Easy Rider») ist tot. Der Hollywood-Star und das Idol der Hippie-Bewegung starb laut Angaben der Familie am Freitag im Alter von 79 Jahren in Los Angeles. Er litt an Lungenkrebs.