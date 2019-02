Edimilson Fernandes trifft erstmals in der Serie A

Edimilson Fernandes wird nach seinem Tor von den Mitspielern geherzt © KEYSTONE/EPA ANSA/STEFANO LANCIA

Edimilson Fernandes erzielt seinen ersten Treffer in der Serie A. Der 22-jährige Mittelfeldspieler trifft für die Fiorentina in der 22. Runde zum 1:1-Schlussresultat bei Udinese. Fernandes erzielte den Treffer in der 65. Minute mit einem platzierten Flachschuss aus gut 20 Metern.