Edith Piaf & Marlene Dietrich Musical

In den Hauptrollen wartet Schweizer Frauenpower im Doppelpack. So schlüpft die Zugerin Eveline Suter in die Rolle des Spatzes von Paris, die Baslerin Sylvia Heckendorn wird den “blauen Engel”, Marlene Dietrich, verkörpern. Unterstützt wird das Diven-Duo von weiteren Schweizer Darstellern sowie einer fünfköpfigen Live-Band.

Tauchen Sie ein in die glamouröse Welt des Cabarets und blicken Sie in die seelischen Tiefen zweier Musiklegenden. Griffige Dialoge, Witz, Ironie und zwei unverkennbare Stimmen: Die unvergesslichen Chansons „Non, je ne regrette rien“, „La vie en rose“, „Lili Marleen“, „Milord“ und viele mehr, begleitet durch die mitreissende Live-Band, sorgen für einen Abend der Extraklasse.

Das Musical findet vom 3. – 7. April in der Maag Halle in Zürich statt. Tickets sind hier erhältlich.

Gewinnspiel

