EHC Olten der nächste Leader auf Zeit

Torjubel beim EHC Olten © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

In der Swiss League setzt sich der EHC Olten wieder an die Tabellenspitze. Die Oltner besiegen Thurgau 3:1 und überholen La Chaux-de-Fonds, das gegen die GCK Lions nicht spielte.Auch in der Swiss League geht es in der Rangliste eng zu und her.