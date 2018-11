EHC Olten mit drei Toren innert 48 Sekunden

Der EHC Olten fährt im Tessin die budgetierten drei Punkte ein (Archivbild) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Olten schafft in der Swiss League nach einer turbulenten Partie im Tessin den Anschluss an die Spitze. Die Solothurner feiern beim Schlusslicht Biasca Ticino Rockets einen spektakulären 8:4-Sieg.Den Solothurnern gelang in der 8.