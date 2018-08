Ehe für alle und Privatbesitz

Privateigentum und ausländische Investitionen sollen Kuba wieder zu wirtschaftlich besseren Zeiten verhelfen. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA EFE/YANDER ZAMORA

Über den Kommunismus soll künftig nichts mehr in der Verfassung stehen, dafür aber über gleichgeschlechtliche Paare und privaten Besitz. Kuba will sich den modernen Zeiten abpassen – an der Macht der Partei allerdings wird nicht gerüttelt.