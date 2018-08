Ehefrau von Assad an Brustkrebs erkrankt

Asma und Baschar al-Assad in einer Aufnahme von Juli 2010 in Tunis. © KEYSTONE/AP/Hassene Dridi

Die Ehefrau des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad ist an Brustkrebs erkrankt. «Mit Stärke und Zuversicht hat Asma al-Assad die ersten Behandlungen eines bösartigen Tumors in ihrer Brust begonnen», teilte die Präsidentschaft am Mittwoch in Damaskus mit.