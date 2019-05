Ehemaliger Trump-Anwalt tritt Haft an

Michael Cohen, der ehemalige Anwalt von US-Präsident Trump, trat am Montag seine Haft an. Er betonte, er sehe dem Tag entgegen, an dem er die ganze Wahrheit teilen könne. "Es gibt noch viel zu erzählen." © KEYSTONE/FR170574 AP/KEVIN HAGEN

Der frühere Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, hat seine dreijährige Haftzeit angetreten. Cohen kam am Montagmittag (Ortszeit) in einem Gefängnis nördlich von New York an, wo er seine Strafe absitzen soll.