Niki Lauda wegen Grippe im Spital

Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Niki Lauda ist wegen einer Grippe in Österreich in einem Spital. Nach einer Lungentransplantation ist das Immunsystem des 69-Jährigen noch angegriffen, so dass eine Grippe ein Risiko bedeuten könnte. (Archivbild) © KEYSTONE/TI-PRESS/PABLO GIANINAZZI