Ehemaliger UBS-Angestellter vor Gericht

Vor dem Bundesstrafgericht steht seit Montag ein ehemaliger Mitarbeiter der UBS. (Archivfoto) © KEYSTONE/TI-PRESS/ALESSANDRO CRINARI

Am Bundesstrafgericht in Bellinzona beginnt heute Montag der Prozess gegen einen früheren UBS-Angestellten. Er soll Kundendaten an das deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen verkauft haben. Die Deliktsumme beträgt rund 1,45 Millionen Euro.