Ehering verloren: am ersten Hochzeitstag!

Es ist wohl das Schmuckstück, welches man am wenigsten verlieren möchte. Den Ehering. Ziemlich ungemütlich, wenn man seinem Partner erklären muss, dass man ihn nicht mehr am Finger hat. Erst recht, wenn man gerade Hochzeitstag feiert.

Vor einem Jahr geheiratet

Die Kantonspolizei Thurgau sucht eine Frau, die heute vor einem Jahr, am 31.7.2017 geheiratet hat. Auf dem Polizeiposten Bürglen wurde Schmuck abgegeben, der in der Nähe des Bahnhofes Sulgen gefunden wurde. Darunter war auch der Ehering, bestätigt Daniel Meili, Mediensprecher der Kapo Thurgau. «Unsere Polizisten haben den Ring genauer unter die Lupe genommen und bemerkten dabei das eingravierte Hochzeitsdatum.»

Romantische Polizisten

Daniel Meili ist sicher, dass jemand den Ehering am ersten Hochzeitstag schmerzlich vermisst. «Wir bei den Kantonspolizei Thurgau sind alles grosse und kleine Romantiker und wünschen uns, dass der Ring so schnell wie möglich den Weg zurück zur Frau findet. Am liebsten noch heute, das wäre eine schöne Überraschung.»

Wer hat Hinweise?

Drei kleine Edelsteine zieren den goldenen Ring und neben dem Datum ist auch ein Männername eingraviert. Bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet. Wer Hinweise zur Besitzerin machen kann, soll sich auf dem Polizeiposten Bürglen melden unter der Nummer 058 345 25 60.

(kov)