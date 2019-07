Ein Alkoholverbot am Bahnhof Wil?

Brennpunkt Bahnhofsplatz Wil: SVP-Politiker Erwin Böhi fordert ein Alkoholverbot. © Tagblatt/Susann Basler

In einer Anfrage an den Stadtrat fordert der SVP-Politiker Erwin Böhi ein Alkoholverbot für das Bahnhofsareal Wil. Damit will er dem Herumlungern am Bahnhof ein Ende setzen. Andere Parteien sind wenig begeistert von der Idee. Sie sprechen von einer Problemverschiebung.