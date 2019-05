Baum stürzt auf Auto: Beifahrerin tot

Ein Baum ist in Wallenried FR auf ein fahrendes Auto gefallen und hat die Beifahrerin getötet. © Kantonspolizei Freiburg

Ein vom Wind umgewehter Baum ist am Montagnachmittag in Wallenried FR auf ein fahrendes Auto gestürzt und hat die Beifahrerin tödlich verletzt. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Spital transportiert.