Auf dem Nordostgrat, in einer Höhe von etwa 4000 Metern sei einer der Bergsteiger aus einem noch unbekannten Grund etwa 400 Meter in die Tiefe gestürzt, teilte die Kantonspolizei Wallis am Abend mit. Die Gruppe war zum Unfallzeitpunkt nicht angeseilt.

Das Rettungsteam der Air-Zermatt konnte vor Ort nur noch den Tod Opfers feststellen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

(SDA)