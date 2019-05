Ein buntes Spektakel auf zwei Flüssen

König der Löwen auf der Thur: Das 45. Mammut Flossrennen war ein Spektakel. © FM1Today/Stefanie Rohner

Wenn Pippi Langstrumpf, die Ghostbusters und Peach auf dem selben Fluss fahren, ist klar: Das Mammut Flossrennen ist in vollem Gang. Das beliebte Rennen zog am Sonntag viele begeisterte Zuschauer an.