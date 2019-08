Ein E-Trotti liegt in der Sitter

Man findet sie leicht per App und kommt schnell vorwärts. Seit zwei Wochen kann man in der Stadt St.Gallen mit E-Trottinetts durch die Altstadt flitzen. Ist man am Zielort angekommen, müssten die Trottinetts eigentlich in einen Veloständer oder an eine Sammelstelle, die auf dem App angezeigt wird, parkiert werden. Dies ist jedoch nur selten der Fall. Die Trottis stehen auf dem Trottoir oder an Häusern angelehnt, eins soll, laut App, sogar in der Sitter liegen.

Dennoch hat die Stadt St.Gallen kein Chaos mit den E-Trottis, sagt Karin Hungerbühler, Stv. Leiterin Mobilität beim Amt für Umwelt St.Gallen. «Wir haben die Trottis im Griff. Es kommt aber auch auf die Anzahl der Trottinetts an, wenn wir einen längerfristigen Betrieb mit ihnen einführen, müsste man das anschauen», sagt Hungerbühler im Interview mit TVO.

Zurzeit sind in der Altstadt St.Gallen hundert E-Trottinetts, der schwedischen Firma «Voi» verfügbar. Allerdings gehören sie vorläufig zu einer dreimonatigen Testphase. Ob sie definitiv bleiben, wird im Herbst entschieden. Was die Stadtpolizei zu den E-Trottis sagt, siehst du im Video von TVO.

(TVO/sar)