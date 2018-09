Der FC Trübbach hat vor einiger Zeit ein neues Vereinslokal gebaut. Dass nun ausgerechnet hier giftige Materialien verwendet worden sein sollen, bringt den Verantwortlichen des Vereins in eine regelrechte Krise. Zumal die Info genau vor dem grossen Grümpeliturnier eintrifft und dieses abgesagt werden soll, was den Club in echte finanzielle Probleme brächte. Willkommen zum neusten Chällerfon.

Chällerfon FC Trübbach Willst du eine Kollegin, deinen Freund oder deine Eltern im Chällerfon hören? Kennst du jemanden, die/der es richtig verdient hat? Dann melde die Person hier an.



WICHTIG: Wir bekommen sehr viele Anfragen und können nicht alle umsetzen. Bitte habe Verständnis dafür. ABER, deine Chancen steigen, je konkretere Angaben du zu deinem Opfer machen kannst. Hat sie/er spezielle Hobbies? Plant dein Opfer bald Ferien oder hat einen spannenden Job? Hat die Person bald einen speziellen Termin? Dann schreib möglichst viele Infos ins entsprechende Feld im Kontaktformular.



Wir freuen uns auf viele weitere Chällerfons mit eurer Hilfe!





