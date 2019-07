Ein Himmel voller Monde

«Das Interessante wird sein, dass rechts neben dem Mond noch zwei Planeten zu sehen sind: Der Saturn und der Jupiter. Näher ist der Saturn, etwas weiter der helle Jupiter», sagt Reinhard Gross, Verantwortlicher der Sternwarte Capella in St.Gallen. Man kann den Jupiter gut am Himmel leuchten sehen. «Wer einen Feldstecher zur Hand hat, sollte ihn nutzen, denn man kann die vier Monde des Jupiters sehen», wie er zu TVO sagt.

Gegen 22 Uhr beginnt die Mondfinsternis, der dann am Himmel in Blickrichtung Süden steht. Die maximale Abdunklung wird um 23.30 Uhr sein. Die Sternwarte Capella in St.Gallen beim Unteren Brand hat während der Mondfinsternis geöffnet und Spezialisten beantworten Fragen.

Mondfinsternis vom 16. Juli 2019

In der Schweiz am besten zu sehen ist das Ereignis laut SRF Meteo in der Ostschweiz und im Tessin. Dort sollte es bis Mitternacht nur wenig störende Wolken am Himmel geben.

Zwischen 22 Uhr am Dienstag und 1 Uhr am Mittwoch liegen Teile des Mondes im Kernschatten der Erde und der Mond wird rostrot am Himmel schimmern. Während fast drei Stunden sind Teile des Mondes verdunkelt. Der Mond wird dabei laut der Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft zu rund 65 Prozent in den Kernschatten der Erde eintauchen.

