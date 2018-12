Ein Jahr bis zur Stilllegung des AKW Mühleberg

Sieht der Stilllegung des Atomkraftwerks Mühleberg zuversichtlich entgegen: BKW-Chefin Suzanne Thoma. © Keystone/ANTHONY ANEX

Das AKW Mühleberg bei Bern steht vor seinem letzten Betriebsjahr: Am 20. Dezember 2019 wird das Atomkraftwerk vom Netz genommen. Die Vorbereitungsarbeiten liefen bislang «fast wie am Schnürchen», sagte BKW-Chefin Suzanne Thoma am Mittwoch vor den Medien.