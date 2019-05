Ein klarer Sieger im Geisterspiel

Sions dreifacher Torschütze Itaitinga (links) wird von Cabral angegriffen © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Nicht unerwartet treten die absteigenden Grasshoppers in dem für Gegner Sion wichtigen Spiel von Anfang an so harmlos auf, dass Sions Sieg nie in Frage steht. 3:0 heisst es am Schluss.Einzig die Sittener taten etwas dafür, dass das Geisterspiel im Letzigrund recht ansehnlich war.