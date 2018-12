Ein neuer Platz in der Stadt St.Gallen

Der Scherrerplatz ist nach der Neugestaltung der östlichen Altstadtgassen an der Kreuzung Spital-, Kugel- und Brühlgasse rund um den bestehenden Brunnen entstanden. Wie die Stadt St.Gallen mitteilt, ist er nach Eduard Scherrer benannt. Der Stadtsanktgaller (1862 – 1947) war erster Stadtammann und Mitinitiator der vereinigten Stadt. Er war auch im Kantonsrat, im Regierungsrat und für die FDP im Nationalrat.

Der Platz «gehört» aber auch drei anderen «Scherrers» aus St.Gallen: Heinrich Scherrer (1847 – 1919) war als Anwalt in der Stadt tätig, war Regierungsrat, Nationalrat und Ständerat. Der Sozialdemokrat setzte sich für die Kranken- und Unfallversicherung und den Arbeiterschutz ein. Hedwig Scherrer (1878 – 1940) widmete sich in der Stadt und in ihrem selbst entworfenen Atelierhaus auf dem Montlingerberg der Druckgrafik und der Landschafts- und Portraitmalerei. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten betätigte sie sich in der Flüchtlingshilfe. Paul Scherrer (1890 – 1969) machte sich einen Namen als Professor für Physik an der ETH Zürich und insbesondere in der Erforschung der Kernphysik. Er nahm grossen Einfluss auf die schweizerische Nuklearpolitik der Nachkriegszeit.

(pd/red.)