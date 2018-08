In Wattwil ist es am Sonntagmorgen in einem Gebäude zu einer Messerstecherei gekommen. Eine Person wurde schwer verletzt und mit der Rega ins Spital geflogen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, wurde der mutmassliche Täter bereits festgenommen. Die genauen Umstände sind noch unbekannt.

(Kapo SG/red.)