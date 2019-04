Ein Schwerverletzter nach Streit in türkischem Club in Basel

Ein Schwerverletzter: Ein Streit in einem türkischen Club in Basel ist in der Nacht auf Sonntag eskaliert. © Screenshot Google Maps

In einem türkischen Club in Basel sind in der Nacht auf Sonntag mehrere Personen aneinandergeraten. Drei Männer wurden verletzt – einer von ihnen lebensgefährlich. Die Polizei hat eine Sonderkommission eingesetzt.