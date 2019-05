Ein Spiel für die Platzierung

Die Schweizer haben sich nach zwei Niederlagen für das letzte Gruppenspiel gegen Tschechien viel vorgenommen © KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

Das Schweizer Nationalteam hat an der Eishockey-WM in der Slowakei zum dritten Mal hintereinander verloren. Die Schweiz unterlag in Bratislava Tschechien nach einer zumindest in den ersten 30 Minuten ungenügenden Leistung mit 4:5. Den Liveticker zum Nachlesen gibt es hier.