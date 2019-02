Ein Stängeli und zwei Tore für Haris Seferovic

Haris Seferovic (Mitte) feiert mit Pizzi (links) und Joao Felix einen von vielen Toren gegen Nacional Funchal © KEYSTONE/EPA LUSA/MARIO CRUZ

Derzeit vergeht keine Runde in Portugal ohne einen Treffer von Haris Seferovic. Er traf in den letzten sechs Runden immer, so auch am Sonntag beim 10:0 gegen Nacional Funchal.