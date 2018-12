Ein Todesopfer nach schwerem Verkehrsunfall

Ein Lieferwagen geriet in Bad Zurzach auf das Trottoir und tötete eine Fussgängerin (Kantonspolizei AG). © Keystone

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Samstagnachmittag in Bad Zurzach AG ein Todesopfer gefordert. Eine Fussgängerin wurde überfahren und eine weitere schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstagabend mitteilte.