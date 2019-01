Ein Toter bei Brand im Kanton Waadt

Feuerwehrleute im Einsatz im waadtländischen Oron. Ein betagter Mann kam beim Hausbrand ums Leben. © Kantonspolizei Waadt

Ein betagter Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Oron VD in der Nacht auf Freitag ums Leben gekommen. Weitere Mieter aus dem Gebäude und der Nachbarschaft wurden in Sicherheit gebracht.