Nachem in der Wiener Innenstadt ein Mensche durch Schüsse getötet und ein weitere verletzt wurde, hat die Polizei den Tatort abgesperrt. © KEYSTONE/APA/APA/GEORG HOCHMUTH

In der Wiener Innenstadt ist ein Mensch auf offener Strasse erschossen worden. Ein weiterer Mensch wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach Darstellung des Senders oe.24 wurde beiden Opfern in den Kopf geschossen.