Mann stirbt nach Lawinenniedergang

Bei einem Lawinenniedergang in der Gemeinde Diemtigen BE ist am Samstagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Eine Frau konnte gerettet und mit der Rega in ein Spital geflogen werden (Symbolbild) © KEYSTONE/REGA/SCHWEIZERISCHE RETTUNGSFLUGWACHT

Am Samstagnachmittag ist in der Gemeinde Diemtigen BE am Meniggrat eine Lawine niedergegangen. Sie riss einen Mann in den Tod. Eine Frau wurde ebenfalls mitgerissen. Sie wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.