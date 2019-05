Ein 75-jähriger Mann ist am Donnerstagabend beim Absturz eines Kleinflugzeugs ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. © Kantonspolizei Waadt

Eine Person ist am Donnerstag beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Gland VD gestorben. Zwei weitere Flugzeuginsassen wurden schwer verletzt.Der Unfall mit einem Zivilflugzeug ereignete sich kurz vor 17 Uhr, wie die Kantonspolizei Waadt mitteilte. Das Flugzeug ist in ein Feld abgestürzt.