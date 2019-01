Ein Toter und zwei Verletzte bei Lawine in Charmey FR

Die durch eine Lawine bei Charmey FR verletzten Wanderer wurden per Helikopter in zwei Spitäler geflogen. (Symbolbild) © KEYSTONE/REGA/SCHWEIZERISCHE RETTUNGSFLUGWACHT

Bei einer Lawine in den Freiburger Voralpen ist am Samstagnachmittag ein Mann tödlich verletzt worden. Zwei weitere Verschüttete kamen bei dem Unglück in der Region Gros Mont nahe Charmey mit leichten Verletzungen davon.