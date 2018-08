Ein überzeugender St.Galler Auftritt

Bereits nach 25 Sekunden eröffnete Andreas Wittwer die Partie mit einem satten Distanzschuss. In der Folge kamen die Espen zu weiteren Grosschancen, welche jedoch ungenutzt blieben. Nach 17 Minuten konnte sich Itten den ersten Treffer gutschreiben lassen, vier weitere sollten folgen. Die St.Galler spielten clever und mit hohem Tempo, welches den Gegner gegen Ende der Partie zunehmend überforderte.

Tor

Dejan Stojanovic: 5.0

Verbrachte einen sehr geruhsamen Nachmittag. Wurde höchst selten geprüft und wenn, dann verrichtete er seine Arbeit ohne Fehl und Tadel.

Verteidigung

Silvan Hefti: 5.0

Legte auch heute wieder eine starke Leistung an den Tag. Liess in der Defensive praktisch nichts zu und schaltete sich gut in den Spielaufbau ein.

Milan Vilotic: 5.0

Lieferte in den ersten 45 Minuten eine solide Defensivleistung ab. Wurde zur Pause ausgewechselt, um Barnetta Spielpraxis zu geben.

Axel Bakayoko: 5.0

Fungierte heute erneut als Aussenverteidiger. Verrichtete seinen Job ohne grössere Fehler. War sehr bemüht, das Spiel über seine Seite zu lancieren und zeigte einige schöne Kombinationen. Lieferte die Flanke für das zwischenzeitliche 0:2.

Andreas Wittwer: 5.0

Wir sahen eine starke Partie von Wittwer. Erzielte bereits nach 25 Sekunden den Führungstreffer für Grün-Weiss und überzeugte über die gesamte Spieldauer. Gab zudem die Vorlage für das zwischenzeitliche 0:4.

Mittelfeld

Majeed Ashimeru: 4.5

Konnte sich heute nicht wie gewohnt entfalten. Dies war dem Umstand geschuldet, dass er öfters körperlich hart angegangen wurde und einiges einstecken musste. Wurde in der 73. Minute ausgewechselt.

Yannis Tafer: 4.5

Mittlerweile sind wir etwas ratlos. Seine Einsatzbereitschaft und Schnelligkeit sind lobenswert, er sündigt jedoch nach wie vor zu oft im Abschluss. So stand er zum Beispiel in der Nachspielzeit völlig ungedeckt vor Aebischer und brachte das Kunststück fertig, den Ball nicht im Netz unterzubringen.

Jordi Quintillà: 4.5

Startete etwas nervös in die Partie, konnte sich mit zunehmendem Spielverlauf steigern. Defensiv top, im Offensivbereich noch einige Ungenauigkeiten.

Derek Kutesa: 5.0

War heute einer der auffälligsten Mittelfeldspieler. Dürfte eine sehr hohe Quote an gewonnen Zweikämpfen aufweisen. Der fleissige Arbeiter überzeugte auf ganzer Linie.

Tranquillo Barnetta: 4.5

Durfte nach der Pause seinen ersten Einsatz in dieser Saison leisten. Konnte sich sofort ins Mittelfeld integrieren. Das er nicht mehr der Schnellste ist, war heute klar ersichtlich. Nichtsdestotrotz sahen wir eine hohe Einsatzbereitschaft.

Sturm

Nassim Ben Khalifa: 4.5

Stand heute klar im Schatten seines Sturmpartners. Trotzdem waren seine Dienste in der Offensive bis zu seiner Auswechslung sehr wichtig. Verteilte geschickt Bälle und stiftete Unruhe in der gegnerischen Verteidigung.

Cedric Itten: 5.5

Fünf «Rahmen» sprechen eine deutliche Sprache. War mit und ohne Ball ein steter Gefahrenherd, den die gegnerische Verteidigung nie unter Kontrolle bekam. Für uns klar der «Man of the Match».

Kekuta Manneh: 4.5

Durfte in der 64. Spielminute ins Geschehen eingreifen. War bemüht, sich ins Angriffsspiel einzuschalten, noch fehlt ihm aber die Durchschlagskraft.

Roman Buess: –

Aufgrund der kurzen Einsatzzeit verzichten wir auf eine Bewertung.

FM-1 Teamdurchschnitt: 4.8

Fazit

Zeidlers Männer überzeugten heute auf der ganzen Linie. Wir sahen eine starke Leistung des gesamten Kollektives. Damit blieb den Espen eine Schmach erspart, wie sie es schon zu oft in der ersten Cup-Runde gegeben hatte. Cedric Itten war heute die herausragende Figur. Der Stürmer strotzte vor Spielfreude und steuerte gleich fünf Tore zum Sieg bei. Einziges kleines Manko: Die Chancenauswertung in der ersten Halbzeit. Zur Pause hätten die Grün-Weissen bereits mit 0:6 führen können oder gar führen müssen. Diese Nachlässigkeit wurde heute jedoch nicht bestraft, zu stark war der FC St.Gallen für den Gegner. Ein Gegner, vor welchem wir übrigens den Hut ziehen: Die ganze Cup-Partie war hervorragend organisiert und die Fans des Heimteams sorgten trotz Rückstandes für gute Stimmung auf den Zuschauerrängen.

(Reto Latzer)