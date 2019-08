Verletzter nach Schüssen in norwegischer Moschee

Ein schwer bewaffneter Mann ist am Samstag in eine Moschee in der Nähe der norwegischen Hauptstadt Oslo eingedrungen und hat einen Menschen mit Schüssen verletzt. © KEYSTONE/EPA NTB SCANPIX/TERJE PEDERSEN

Bei einer Schiesserei in einer Moschee in Norwegen ist eine Person verletzt worden. Der Vorfall habe sich in der Nähe der Hauptstadt Oslo ereignet, teilte die Polizei am Samstag mit.