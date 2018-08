Einbrecher in flagranti ertappt

Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, sei ein Mann kurz nach 21 Uhr an der Uznacherstrasse in Ernetschwil in ein offenes Fenster eines Hauses gelangt. Durch die Geräusche aus dem Zimmer wurde ein Bewohner auf den Einbrecher aufmerksam. Er schaute nach und sah den Mann. Dieser sprang aus dem Fenster und rannte davon. Wenig später hielt ein anderer Mann in der Strasse mit seinem Auto an und nahm den Einbrecher mit.

Da die Kantonspolizei St.Gallen rasch informiert worden war, konnte das Auto kurze Zeit später in Uznach angehalten werden. Bei der Kontrolle flüchtete der mutmassliche Einbrecher zu Fuss. Sein 30-jähriger Komplize aus dem Kosovo konnte verhaftet werden.

(Kapo SG/red.)