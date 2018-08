Einbrecher rammen Bijouterie-Eingang

Kurz nach 4 Uhr morgens ging der Alarm bei der Kantonspolizei Graubünden ein: In die Bijouterie in Samnaun wurde eingebrochen. Es ist bereits das dritte Mal innerhalb eines halben Jahres, dass das Schmuckgeschäft ausgeraubt wird.

Die Täter haben mit einem Geländewagen den Eingang des Geschäfts gerammt, so konnten sie in das Gebäude eindringen. «Gemäss ersten Erkenntnissen wurde das Geschäft praktisch leergeräumt», sagt Anita Senti, Mediensprecherin der Kantonspolizei Graubünden. Drei vermummte Personen drangen in das Geschäft ein und flohen anschliessend mit einem grauen Mercedes-Benz. Dies beobachteten Anwohner.

Das Fahrzeug wurde eine Stunde nach dem Einbruch im italienischen Südtirol in der Region Mals gesichtet. Die Kantonspolizei Graubünden fahndet zusammen mit österreichischen und italienischen Behörden sowie mit dem Grenzwachtkorps nach den Tätern.

Die Bijouterie wurde bereits im April und Mai Opfer von Dieben. Im April wurde die Bijouterie in Samnaun von fünf bewaffneten Männern überfallen worden. Vier Einbrecher konnten allerdings nach Hinweisen aus der Bevölkerung verhaftet und ein Grossteil der Beute konnte sichergestellt werden. Die Räuber hatten Uhren im Wert von über einer Million Franken erbeutet. Bei den festgenommen Tätern handelt es sich um vier serbische und bosnische Männer im Alter von 31 und 33 Jahren. Einer der mutmasslichen Täter ist immer noch auf der Flucht, wie es bei der Polizei hiess.

Im Mai versuchten wiederum drei Täter, das Geschäft zu überfallen. Die Täter machten sich am Eingang zu schaffen, als allerdings eine Sirene ausgelöst wurde, ergriffen sie die Flucht.

(SDA/red.)